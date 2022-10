Verstappen investigato in pole nel Gp del Giappone | Leclerc 2° e Sainz 3° pronti per una grande gara

(Di sabato 8 ottobre 2022) Unturno di qualifica a Suzuka per il Gran Premio del. Le difficoltà tecniche della pistase rendono la lotta per laancora più avvincente. Alla fine a spuntarla, per soli dieci millesimi, è Max...

Solo 10 millesimi separanoda Charles Leclerc, secondo davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Quarto tempo per l'altra Red Bull di Sergio Perez (distaccato di 4 decimi), seguito dall'...9.00 Pole position per Max! 8.58 Due minuti al termine. 8.56 L'incidente fra Norris esaràalla fine delle qualifiche. 8.55 Vettel sale in sesta posizione. 8.53 Grande rischio per Norris che per evitareva sull'erba. 8.53 Alonso è quinto con Russell ...SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Max Verstappen è in pole position nel Gran Premio del Giappone di Suzuka. Il pilota olandese chiude la Q3 con ...Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Giappone ma il risultato potrebbe cambiare in seguito ad un' investigazione per quanto accaduto durante il Q3. L'olandese, nel giro l ...