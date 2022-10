Sondaggi | Giorgia Meloni è la più amata dopo Draghi ma per gli italiani il suo governo non durerà

(Di sabato 8 ottobre 2022) La premier in pectoreè seconda nella scala di gradimento dei leaderMario. Ma glisono anche convinti che il suononmolto. Questi i due risultati principali dell’Atlante Politico di Ilvo Diamanti con i numeri di Demos & Pi per Repubblica. Che certifica anche la rimonta del Movimento 5 Stelle sul Partito Democratico: un punto di distanza tra i due partiti. Nella rilevazione del campione di Diamanti Fratelli d’Italia è il primo partito con il 26,4%. La Lega invece crolla sotto l’8%. E il Pd sotto il 18%, mentre le altre forze politiche mantengono i risultati del 25 settembre o crescono di poco. Il Terzo Polo è al 7,8%. Mentre il M5s arriva al 16,8%. La fiducia inè al 53%, in crescita ...

La premier in pectore Meloni è seconda nella scala di gradimento dei leader dopo Mario Draghi. Ma gli italiani sono anche convinti che il suo governo non durerà molto. Questi i due risultati principali dell'Atlante Politico di Ilvo Diamanti con i numeri di Demos & Pi per Repubblica. Il sondaggio condotto da Demos nei giorni scorsi conferma i principali risultati delle elezioni, che si sono svolte il 25 settembre. In particolare, rileva il calo del PD e, al tempo stesso, la risalita del M5s. Per la maggioranza i dissidi nel centrodestra e le tensioni con l'Europa lo faranno cadere.