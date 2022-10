Quando Putin inaugurò il ponte con la Crimea guidando un camion | cosa rappresenta quel collegamento per i russi – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ildi Kerch non è solo il più lungo d’Europa e di tutta laa. Quei quasi 19 chilometri di strada sono un simbolo di vicinanza sia economica che spirituale trae Mosca. Ora, però, rischia di diventare solo un pretesto con il quale Vladimirpotrebbe legittimare un ricorso a ogni mezzo, anche nucleare, per difendere il territorio russo. Ilera stato costruito proprio su suo ordine, dopo l’annessione della penisola nel 2014. L’obiettivo era creare untra la penisola di Taman, nel territorio di Krasnodar, e la penisola di Kerch, fra il Mar Nero e il Mar d’Azov. In questi ultimi mesi si era rivelato strumento prezioso per il trasporto di equipaggiamenti militari e di truppe a sostegno dell’operazione in Ucraina, tanto che Kiev ha deciso di ...