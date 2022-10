Napoli | Osimhen non ancora al top | adesso si punta all’Ajax

(Di sabato 8 ottobre 2022) Victornon sarà in campo per la sfida trae Cremonese ma certamente avrà recuperato appieno per quella contro l’Ajax. L’attaccante del… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Il tutto aspettando il ritorno diPROBABILI FORMAZIONI CREMONESELuciano Spalletti ha un'idea per quanto riguarda Victore la sua convocazione a Cremona Luciano Spalletti ha un'idea per quanto riguarda Victore la sua convocazione a Cremona. Contro la Cremonese gli azzurri potrebbero fare ancora a meno dell'attaccante nigeriano. Rientrato soltanto ieri a lavorare parzialmente in gruppo, il tecnico ...Victor Osimhen non sarà in campo per la sfida tra Napoli e Cremonese ma certamente avrà recuperato appieno per quella contro l'Ajax ...Napoli, il presidente De Laurentiis si sta sfregando le mani per la purezza di gioco e le prestazioni straordinarie offerte dalla squadra di Spalletti. Primo posto nel girone di Champions quasi ipotec ...