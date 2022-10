L' attrice spagnola Beatriz Alvaréz muore in un incidente | arrestato il compagno

(Di sabato 8 ottobre 2022) La Spagna è sotto choc per la morte di-Guerra,di 28 anni conosciuta al pubblico iberico soprattutto per aver recitato nel lungometraggio 10 Pelis e aver partecipato ad alcuni...

Lo schianto risale al pomeriggio di martedì, quando l'auto guidata dal 24enne fidanzato dell'è precipitata nel fiume Almorfei nella provincia di Pontevedra. Un volo di una decina di metri ...Beatriz Alvarez - Guerra, morta in incidente l'/ Arrestato il fidanzato TASSA ANTI - ZEMMOUR CONTRO CHI FA INTERVENIRE LA DESTRA IN TV IN FRANCIA: LA PROPOSTA DEL DEPUTATO LUCAS Un ...Beatriz Álvarez-Guerra è morta. L’attrice 28enne si trovava in viaggio con il suo fidanzato quando l’auto è andata fuori strada e dopo un volo di una decina di metri e… Leggi ...Amber Heard si rifugia con la figlia sulla bellissima isola spagnola di Palma de Mallorca mesi dopo il processo per diffamazione ...