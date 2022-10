Irlanda | esplosione in una stazione di servizio nella contea di Donegal | dieci morti tra cui una bambina

(Di sabato 8 ottobre 2022) Incidente in unadia Creeslough,di, in. Nell’area della pompa di benzina è avvenuta un’, forse a causa di una fuga di gas, che ha provocato, stando alle autorità locali, almeno, tra cui una. I servizi di emergenza continuano a cercare superstiti tra le macerie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È salito a nove morti il bilancio dell'in una pompa di benzina nella contea del Donegal, nel Nord Ovest dell', che ha anche distrutto un edificio residenziale adiacente. Lo riporta Sky News , aggiungendo che il premier ...E' stata aperta un'inchiesta per capire le cause della deflagrazione che ha coinvolto anche parte di un condominio, causandone il ...Dublino, 8 ott. (Adnkronos) - Il bilancio dei morti dell'esplosione in una stazione di servizio nel villaggio di Creeslough, nella contea irlandese di Donegal è salito a 10. Le vittime ...Almeno dieci persone sono morte, tra cui due adolescenti e una ragazza, e otto sono rimaste ferite venerdì in seguito a un’esplosione in una stazione di servizio a Creeslough, Donegal, ...