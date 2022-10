(Di sabato 8 ottobre 2022) REGGIO EMILIA - Tripla cifra e gioia infinita per Edin, che fae sale a quota 101 inA. L'obiettivo è stato raggiunto dal 36enne bosniaco al Mapei Stadium, nel match tra ...

Corriere dello Sport

L'obiettivo è stato raggiunto dal 36enne bosniaco al Mapei Stadium, nel match tra Sassuolo eche lo ha visto scendere in campo da titolare (244ª presenza nel massimo campionato) e andare a ......30SRF Spezia U19 - Viterbese U19 15:30SRF ITALIA SERIE A Sassuolo -1 - 1 (*) Milan - ...Matera - Gravina 0 - 1 (*) LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA Spartaks - Riga FC 1 - 3 (Finale) Tukums 2000 -... Inter, super Dzeko: doppietta al Sassuolo e 101 gol in Serie A Sassuolo-Inter, gol di Dzeko: sigillo numero 100 in Serie A: il video della rete dello 0-1 al Mapei Stadium che sblocca la partita ...Una doppietta del bomber bosniaco consente ai nerazzurri di strappare tre punti pesanti al Maipei Stadium contro un buon Sassuolo ...