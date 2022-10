Highlights e gol Milan-Juventus 2-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la nona giornata del campionato di. A San Siro i bianconeri partono bene ma durano solamente quindici minuti, poi si affievoliscono ed i padroni di casa prendono il sopravvento, colpiscono due pali con Leao e poi sbloccano la partita allo scadere del primo tempo grazie alla rete di Tomori sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa ci pensa Brahim Diaz a mettere il sigillo definitivo con una grandissima azione personale. Nel finale Kean prova a riaprire la partita ma Kaluu dice di no. SportFace.

I ragazzi di Inzaghi non mollano e al 75' tornano avanti con la rete di Dzeko, che sigla la sua doppietta personale, con un tap - in facile su cui Consigli non può nulla Glidel match: .c -...Il video con glie idi Atletico Madrid - Girona 2 - 1, match valido per l'ottava giornata della Liga 2022/2023. Al Wanda Metropolitano i colchoneros vincono grazie a una doppietta a opera di Correa, ...Highlights Juventus Sampdoria Primavera: gol e azioni salienti della settima giornata del campionato 2022/23 - VIDEO ...Il video con gli highlights e i gol di Atletico Madrid-Girona 2-1, match della Liga 2022/2023: le immagini salienti dal Wanda Metropolitano ...