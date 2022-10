Draghi attacca Von der Leyen e i nordici | “La recessione sarà colpa vostra”

Il costo economico della mobilitazionevon der Leyen: Ursula, sei in ritardo Il 7 ottobre è sempre un doppio anniversario in Russia: è il compleanno del presidente Vladimir Putin e la ...Ricorderete, agli albori del Governo, la presa di posizione contro la nomina da parte di ... Letta non fa sconti a nessuno eoltre a Salvini... Dall'Italia all'estero. Dopo l'allarme sul ...Il premier italiano Mario Draghi è furioso. E la sua rabbia nei confronti dell’Unione Europea si è fatta sentire ieri al Castello di Praga. Dove ha partecipato al suo penultimo vertice in Ue. Il pross ...FdI vuole archiviare la strategia Lgbt+ varata dal governo Draghi. Riappare Giovanardi che punta a cestinare il piano sulle dipendenze ...