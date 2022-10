Amici 22 | Todaro manderà via proprio lei

(Di sabato 8 ottobre 2022)22, Raimondovialei: ecco le anticipazioni per la puntata di domenica del talent show di Canale 5. Entra sempre più nel vivo la nuova edizione del talent show di Canale 5, con i maestri già impegnati con gli allievi e anche a battibeccare tra di loro. Domenica 9 ottobre ci sarà una nuova puntata, che come al solito dominerà il pomeriggio della rete. Le anticipazioni per la prossima puntata di22.Che succederà? Essendo la puntata registrata, arrivano le prime anticipazioni su alcuni avvenimenti importanti; a quanto pare Raimondovialei e sarà protagonista.22, Raimondovialei: ...

Raimondo dunque le ha detto: Il professore di22 mette le cose in chiaro con l'allieva: 'Ti vedo poco presente' Stando alle anticipazioni di domenica 9 ottobre Raimondopotrebbe ...Rudy Zerbi prende le distanze, sta succedendo veramente: lo scontro adNel daytime dil'... Il più convinto sembrava Raimondo, da sempre con un pensiero diverso rispetto alla ...Scoppia in lacrime all'improvviso: momento durissimo per l'allievo di Amici 22; ecco cosa è successo al ballerino.Durante le prove, andate in onda in day-time, è scoppiato in lacrime, facendo trasparire una certa fragilità: il ballerino abbandonerà Amici