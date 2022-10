Verso lo stadio Olimpico | quando il traffico della capitale è Far West

Leggi su agi

(Di venerdì 7 ottobre 2022) AGI - Il Lungotevere è un fiume di auto ferme. Ogni metro in più è una conquista tra clacson e smog. Ma intanto l'orologio corre e segna 60 minuti per percorrere appena cinque chilometri. La tangenziale è bloccata. File interminabili su Cassia, Flaminia e Salaria (per chi arriva dal Gra). Prati e quartiere Vittoria sono fagocitati dalle vetture. Il parcheggio selvaggio assedia Ponte Milvio, palazzi e uffici. Utilitarie e Suv incastrati ovunque: in curva, sui marciapiedi, in tripla fila. Il pellegrinaggio delle autolosi somma al- tornato a livelli pre Covid appesantito da cantieri e cambi di viabilità - e paralizza interi quartieri. Una città nel caos. Tuttavia, mentre si fa a sportellate sulle strade nei giorni...