Stefano Ricci | una sfilata a Luxor per celebrare i cinquant’anni del brand

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Peril cinquantesimo anniversario del suodi lifestyle del lusso maschile,ha organizzato unadi moda presso il tempio funerario di Hatshepsut, sotto le scogliere di Deir el-Bahari, sulla riva occidentale del Nilo, in prossimità della Valle dei Re in Egitto, di fronte a. Nato nel 1972 come manifattura di cravatte, ora il marchiovanta 70 boutique in tutto il mondo. “Venti anni fa ho visitato per la prima volta l’Antica Tebe e ne sono rimasto così affascinato da volerle dedicare un volume chiamato, appunto,– racconta il fondatore – e una notte sognai ad occhi aperti di poter realizzare qualcosa di importante al cospetto delle meraviglie architettoniche ed artistiche. Oggi quel sogno sta prendendo ...

Per la prima volta il tempio di Hatshepsut a Luxor diventa la passerella per una sfilata di moda. L'occasione è più che speciale per Stefano Ricci, che ha fortemente voluto questo evento per celebrare il 50/o anniversario del brand che porta il suo nome, nato nel 1972 come manifattura di cravatte e ora specializzato nel lifestyle