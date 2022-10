Salernitana | clamorosa scelta di Ribery | si avvia al ritiro!

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 ottobre 2022)di Franck, che starebbe pensando di lasciare definitivamente il calcio giocato: le ultime Come riferito da Il Mattino, Francksarebbe pronto a dire basta con il calcio giocato dopo i recenti infortuni. L’esterno francese avrebbe deciso di smettere, ma non dovrebbe lasciare ancora la, perchè per lui c’è pronto un contratto da dirigente del club campano fino al giugno del 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.