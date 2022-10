(Di venerdì 7 ottobre 2022) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "non ha fatto nomi e cognomi parlando degli 'che teorizzano la morte del Pd'. Ila chiunque, dentro e fuori il, tenga questa posizione. La ricostruzione giornalistica secondo cuisi riferisse espressamente aè arbitraria e fantasiosa". Così l'ufficio stampa del sindaco di Firenze, Dario. "Il sindaco, nel suo intervento alla direzione del Pd ha detto: 'Noi non abbiamo bisogno di curatori fallimentari o, abbiamo bisogno di sognatori e di persone generose' rivolgendosi a chi ha teorizzato in questi giorni che il 'Pd è morto', il 'Pd non serve più a niente', il 'Pd non ha motivo di esistere'".

Il Sannio Quotidiano

...valore centrale che rappresenterebbe un limite massimo che può essere posto a un hub di... Darioè categorico, le salva: 'Il nostro congresso non può essere un voto sull'alleanza ..."Gratteri rappresenta indubbiamente una figura diimportante per la l'impegno sulla ... dice la capogruppo della listaMimma Dardano, firmataria della Delibera."La presenza del ... Pd: da Nardella riferimento generico, non a Renzi, su ‘avvoltoi’ contro partito Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Nardella non ha fatto nomi e cognomi parlando degli 'avvoltoi che teorizzano la morte del Pd'. Il riferimento è generico a chiunque, dentro e fuori il partito, ...Roma, 6 ott. Adnkronos) – "Oggi c'è la sensazione che abbiamo smarrito la missione" originaria del Pd e che si siano "assunte le diverse tradizioni come recinti in cui racchiudere gruppi diversi che s ...