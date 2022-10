Letta | io credo nel Pd Ma in direzione due idee di partito

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Enricoinsi appella all'orgoglio democratico, il segretario rilancia il congresso costituente ponendo solo due paletti: tempi certi e la salvaguardia deldalle incursioni di chi lo vorrebbe liquidare. Un percorso sostenuto praticamente da tutti ma che Andrea Orlando corregge con un avvertimento: non basta dire che non ci si scioglie, "anche i socialisti francesi non volevano sciogliersi. Dobbiamo chiarire un punto: da che parte stiamo nel conflitto sociale? Altrimenti finiremo nella tenaglia", di M5s da un lato e del terzo polo dall'altro. Nelle quasi sette ore di riunione parlano in tanti, dopo il segretario, non manca qualche malumore, soprattutto da parte di chi non ce l'ha fatta ad entrare in Parlamento come Monica Cirinnà, Alessia Morani, Giuditta Pini e Valentina Cuppi. Lo scioglimento lo escludono tutti, ...