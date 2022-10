Lazio | Lotito | “Stiamo lavorando per lo scudetto | ma serve il tocco della Divina Provvidenza”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) “Dopo la Juve, laè la squadra che, sotto la mia gestione, ha vinto più di tutte. Manca la cosa più importante (londr) ma noi non ne parliamo, ci lavoriamo. Ciimpegnando per raggiungere tutti gli obiettivi”. Lo ha detto il presidente, Claudio, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Maestrelli: “Non sempre fare una buona programmazione porta necessariamente a un risultato. Ci vuole un po’ di fato, il”, ha aggiunto. SportFace.

