Elon Musk finalmente compra Twitter Che vuole trasformare in una super app | X

(Di venerdì 7 ottobre 2022): X-files Financial Times, pag. 20 Le aziende occidentali di social media sognano da tempo di creare un’app “tutto” della stessa portata di WeChat. In Cina, le attività online sono raggruppate in un unico luogo: acquisti, pagamenti, abbonamenti, messaggistica e intrattenimento. La società madre Tencent prende una parte delle transazioni finanziarie. WeChat è meno dipendente dalle entrate pubblicitarie rispetto alle piattaforme statunitensi.vede un potenziale. Quando ha accettato di acquistare, ha detto ai dipendenti che c’era l’opportunità di costruire un equivalente di WeChat al di fuori della Cina. Il suo primo tweet dopo aver accettato di onorare l’accordo ha dichiarato che avrebbe accelerato “X, l’app per tutto“. Seriuscisse a ...

Infine uno sguardo ae ai suoi recenti post in cui l'imprenditore predica che l'Ucraina dovrebbe 'rimanere neutrale' e che la Crimea dovrebbe restare alla Russia com'è sempre stato "fino ...Dopo il ripensamento dia proposito dell'offerta di acquisizione di Twitter che vede l'imprenditore tornare sui suoi passi e confermare l'offerta iniziale formalizzata lo scorso 25 aprile secondo la quale acquisirà ...Dopo che Musk si è riallineato rispetto alla sua proposta di acquisire Twitter per 44 miliardi di dollari, come da accordi il giudice ha sospeso la causa prevista per il 17 ottobre. Ora, Musk ha tempo ...Twitter ha appena annunciato l'arrivo di una nuova funzionalità per il social, ovvero quella di poter condividere quattro media misti in un solo post.