(Di venerdì 7 ottobre 2022) «Voi da che parte state?». Nunzia De, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, si rivolge in questo modo a Davide agli altri ospiti presenti in studio. L’ex ministra fa riferimento a un discorso disu Giorgiache dopo il risultato elettorale sarebbe diversa da quella vista in campagna elettorale. «Per– ha detto– la pacchia è finita… È curiosissimo quello che sta accadendo in queste ore. Shakespeare diceva l’assenza è presenza. Questo silenzio assoluto è una forma di presenza. Però i punti di domanda, gli interrogativi rimangono tutti…». DeMa la Denon ci sta. «Io sto dalla parte dell’Italia. Mi auguro che ...

Secolo d'Italia

"Questo non si può negare": DeFormigli a casa sua - Video'Onestamente io non vedo piazze violente, però devo dire la verità': Nunzia De, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha parlato della campagna elettorale in corso, prendendo le difese di Giorgia Meloni, grande protagonista della corsa al voto. 'Io ho visto ... De Girolamo zittisce Parenzo. La Meloni «è giustamente preoccupata perché è responsabile» 23 settembre 2022 a a a Onestamente io non vedo piazze violente, però devo dire la verità: Nunzia De Girolamo, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha parlato della campagna elettorale in ...