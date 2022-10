Champions | Napoli inarrestabile | nelle scommesse sul vincente la quota crolla da 100 a 16

...confermare l'inversione di marcia positiva dopo il successo con il Barcellona in. Il ... Ad approfittare del duello in bilico in Friuli potrebbe essere la capolista, data a bassa quota (...Commenta per primo Si chiude una due giorni diLeague positiva per il calcio italiano con tre vittorie su quattro partite, tra cui spicca l'impresa deldi Luciano Spalletti capace di sconfiggere per 1 - 6 l'Ajax in trasferta. ...Il Napoli vola a Cremona: pronti alcuni cambi, il tecnico Luciano Spalletti ha già deciso. Toccherà a loro allo Zini Non accenna a placarsi l’euforia per l’impresa di Amsterdam. Il Napoli raccoglie co ...Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Loris Beoni, ex tecnico della Primavera del Napoli.