Biden sull’Armageddon nucleare | “Putin non scherza”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Proprio nella giornata di ieri, sul sito nicolaporro.it, raccontavamo la nuova proposta degli eurodeputati, direttamente ai vertici di Bruxelles, circa l’adozione di un piano militare coordinato, nell’ipotesi in cuidovesse utilizzare la bomba atomica in Ucraina. Ebbene, le risposte, sia dal lato americano che da quello russo, non si sono fatte attendere. Il Cremlino, ancora una volta, ha liquidato la possibilità che possa far ricorso all’arma, anche se, col dilagare dell’offensiva ucraina, il rischio rimane pur sempre concreto. Invece, d’oltreoceano, ben più esplosive sono state le parole del presidente: “Per la prima volta dalla crisi dei missili a Cuba, dobbiamo affrontare la minaccia dell’apocalisse“. La frase choc è stata pronunciata dal leader della Casa Bianca, durante un evento ...