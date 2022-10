(Di giovedì 6 ottobre 2022) Roma, 6 ott (Adnkronos) - "ilproposto da Enrico, col quale ci siamo confrontati nei giorni scorsi: unvero in cui riaffermare e rigenerare l'identità del Pd. Lo faremo ine ragionevoli, perchè il Paese ha bisogno di un governo ma anche di un'opposizione pienamente in campo". Lo dice Stefano, a proposito della Direzione del Pd. "Partiamo oggi per discutere del progetto del Pd e dell'Italia. Non di alleanze di là da venire. Analizzare le ragioni della sconfitta e' essenziale, ma con lo sguardo rivolto al presente e al futuro, perchè è su questo che saremo misurati -spiegato il governatore dell'Emilia Romagna, rientrato a metà giornata per impegni istituzionali-. Unper discutere con le ...

Il Sannio Quotidiano

La Schlein non vuole il gas,vuole il rigassificatore di Ravenna ed è un modo sbagliato. ... 'Ma perché mi sarei dovuto alleare con Letta e Conte Nonniente con loro, che governo ...... ma l'impressione è che i tempi non saranno quelli strettissimi chiesti dae dal fronte ... Ma nonpraticamente niente delle sue idee ". La newsletter del Corriere di Bologna Se vuoi ... Pd: Bonaccini, ‘condivido percorso Letta, Congresso in tempi certi’ Roma, 6 ott (Adnkronos) - "Condivido il percorso proposto da Enrico Letta, col quale ci siamo confrontati nei giorni scorsi: un congresso vero in cui riaffermare e rigenerare l'identità del Pd.Il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, non è intervenuto alla direzione del Pd. In base a quanto si apprende, il governatore ha condiviso la relazione del segretario Enrico Letta ma ha ...