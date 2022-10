Conference League | il West Ham vince con Scamacca Sorridono anche Nizza e Villarreal

EDIMBURGO (Scozia) - Al Tynecastle Stadium di Ediburgo va in scena la terza giornata della fase a gironi dicon la Fiorentina che conquista la sua prima vittoria rilanciandosi anche nel Gruppo A. I ragazzi di Italiano hanno battuto per 3 - 0 l' Heart of Midlothian Football Club (Hearts) : ...Allo stadio Tynecastle Park la partita Hearts Fiorentina valida per la terza giornata di: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Hearts Fiorentina 0 - 3 MOVIOLA 1 Calcio d'inizio da Edimburgo, via alla partita! 4 GOL FIORENTINA! Mandragora di testa sblocca ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Un gol di Luiz Henrique condanna la Roma nel finale in casa contro il Real Betis, che condanna i giallorossi al terzo posto in classifica che varrebbe l'eliminazione (ovviamente va ancora giocato ...