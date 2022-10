Peso enorme Meloni riunisce i big | su governo e tecnici niente veti

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) “Se il Presidente della Repubblica ci conferirà il mandato il nostro sarà unpolitico, forte e coeso, con un programma chiaro, un mandato popolare e un presidente politico”. Giorgialo dice chiaramente ai suoi durante l'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia durato due ore e mezza: la premier in pectore vuole "il migliorpossibile" e se in un ministero l'alleanza di centrodestra "non ha un esponente di livello adeguato non c'è alcun problema ad affidare a un tecnico quell'incarico". Gli esponenti di spicco di FdI Fabio Rampelli e Francesco Lollobrigida escludono invececontro Matteo Salvini ma la lista di ministeri indicata dalla Lega non è stata oggetto di dibattito.augurandosi che l'incarico dal Quirinale "arrivi quanto prima" ha confermato la continua e ...

