Napoli, Spalletti: "Ajax? Anche Maradona sara' stato contento per questa vittoria'' (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la vittoria con l'Ajax: "Quando vai sotto in uno stadio cosi' non e' facile ribaltarla, con quel boato li'. Siamo stati bravi. La squadra non si è mai fermata, ha continuato ad attaccare. -afferma Spalletti - Abbiamo fatto una grande prestazione. Si puo' lavorare. Se non funzionano tutti non e' possibile fare gare del genere. Serata piu' bella? Ne ho presi 7 a Manchester... Piu' che per il risultato e' stata una vittoria bella per la prestazione offerta. Raspadori e Simeone hanno giocato una grande partita entrambi. Noi vogliamo che rientri Osimhen. Chi sara' il titolare di quella maglia? sara' un bel problema. Il salvadanaio e' comune.

