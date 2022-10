Inter | Marotta | “Inzaghi non è a rischio”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)- L’è tornata a lavoro subito dopo la grande vittoria di ieri sera, per 1-0, contro il Barcellona. Vittoria pesantissima nel momento più duro per l’di Simoneche, ha battuto per 1-0 il Barcellona, grazie alla rete di Calhanoglu. Nel fischio pre-partita, ha parlato ai microfoni di Sky il d.s Beppe. Ecco di seguito, le parole dell’ex Juventus: Sul Portiere: “Una decisione che compete all’allenatore, è una stagione lunga. Ci sono diverse competizioni da affrontare, ho vissuto un dualismo Buffon-Szczesny, se c’è intelligenza dei protagonisti e chiarezza dell’allenatore, c’è una simbiosi tra i due e non ci sono problemi”. Su Skriniar: “Queste turbative danno fastidio, in passato non c’erano e non davano fastidio. Facile dire che sono dei ...