George R R Martin | i fan boicottano il suo nuovo libro per le accuse di razzismo ai co-autori

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Pioggia di critiche sui social media diR.R.per via dei co-del suosu Westeros, accusati da tempo di posizioni razziste. Lo scrittoreR.R.è finito nel mirino dei fan che invocano il boicottaggio delper via delledipiovute sui suoi co-. Illavoro diR.R., in uscita negli USA il 25 ottobre, si intitola The Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty, Volume One. Si tratta di un volume di lusso dedicato alle potenti famiglie di Westeros, location della saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Quando ...

... il celeberrimo film di Victor Fleming con Judy Garland , citato anche da Martin Scorsese in Fuori ... Memory: The Origins of Alien , The People vs George Lucas e 78/52: Hitchcock's Shower Scene , ...