Elon Musk compra Twitter? Questa volta sembra essere quella buona, pronti 44 miliardi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il CEO di Tesla e SpaceX, nonché una tra le personalità più controverse del nuovo millennio Elon Musk, è pronto a dare il colpo di grazia nell'affare Twitter. Secondo Bloomberg, sarebbero pronti i 44 miliardi necessari per il passaggio di proprietà. Ancora una volta siamo qui per parlare di uno degli affari più discussi e clamorosi del nuovo millennio. Il magnate sudafricano, patron di Tesla e SpaceX, è pronto a riprendere in mano la situazione Twitter e ad accaparrarsi la proprietà del social. Ad affermarlo Bloomberg, che si è detta convinta delle scelte di Musk.

