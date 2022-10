Concorso DSGA, ecco le lauree valide per partecipare. DECRETO (Di mercoledì 5 ottobre 2022) In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il regolamento del prossimo Concorso per DSGA. Il DECRETO contiene anche l'allegato A, contenente il riferimento alle lauree valide per accedere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 ottobre 2022) In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il regolamento del prossimoper. Ilcontiene anche l'allegato A, contenente il riferimento alleper accedere. L'articolo .

PaolaSarra : RT @orizzontescuola: Concorso Dsga: 60 quesiti su diritto, legislazione, contabilità in 120 minuti. 150 punti in totale. DECRETO in Gazzett… - ProDocente : Concorso DSGA, cosa studiare per la prova scritta e per l’orale - ProDocente : Concorso DSGA, prova scritta al computer e unica per tutta Italia: su cosa verteranno i 60 quesiti - ProDocente : Concorso DSGA: pubblicato Regolamento in Gazzetta Ufficiale - AniefTorino : Pubblicato in Gazzetta il regolamento del concorso per Dsga, Anief protesta per il mancato avvio di un bando riserv… -