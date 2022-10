Chelsea-Milan | è la notte di Leao | tra campo e mercato

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Questa sera, a Stamford Bridge, ildi Stefano Pioli si appresta ad affrontare il. L’attesa è tanta per scoprire chi riuscirà a portarsi a casa i tre punti, pesanti in chiave qualificazione ottavi. Tuttavia, considerate le voci didelle ultime settimane, c’è grande curiosità anche e sopratutto per Rafael. Il talento portoghese, infatti, è stato accostato più volte ai Blues negli ultimi giorni.Nell’edizione odierna LaGazzettadelloSport ha fatto il punto della situazione: al momento, ilè concentrato sul fronte Nkunku del Lipsia, per il quale verrà sborsata una cifra leggermente inferiore alla clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Il, a questo punto, può ...

AntoVitiello : #Bennacer domani sarà capitano del #Milan contro il Chelsea - AntoVitiello : Il #Milan arrivato allo stadio del #Chelsea. Discorso di #Pioli al gruppo #ChampionsLeague @MilanNewsit - Freddy10260886 : RT @J__kcaj: PARTE MOUNT DA TRENTA METRIIIIIIIIIIIII, TRIPLETTA DI MOUNT, CHELSEA 7 MILAN 0 - Dalla_SerieA : Chelsea-Milan, Pioli: 'Possiamo metterli in difficoltà, conosco bene Potter' - - CalcioNews24 : Stella del #Milan e sogno del #Chelsea, è la notte di #Leao ?? -

... ecco Giroud, che ammette: 'Ho tante speranze per questa Champions e sono orgoglioso di essere qui al'. E sul francese, ecco pure il parere di Koulibaly, ex del Napoli, ora al: 'Giroud ...Ilgiocherà questa sera contro ilin Champions League, sarà la notte di Rafael Leao Ilgiocherà questa sera contro ilin Champions League, sarà la notte di Rafael Leao. La ...Offerte concrete e reali non sono arrivare a Casa Milan, ma il Chelsea ha chiesto veramente informazioni per Rafael Leao. E non è escluso che a gennaio gli inglesi facciano un nuovo ...Mateo Kovacic ha parlato così ai microfoni ufficiali del Chelsea della sfida di stasera contro il Milan: “Una grande avversaria, con una grande storia alle spalle in Champions League. Non sarà facile ...