Antonino Spinalbese difende Ginevra, ma è polemica (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Antonino Spinalbese al centro della polemica Come in molti sapranno all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 è nata una bella amicizia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Tuttavia nel corso dell’ultima diretta del reality la sorella di Elettra è stata squalificata, per via di alcune gravissime frasi contro Marco Bellavia. A consolare prontamente L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 5 ottobre 2022)al centro dellaCome in molti sapranno all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 è nata una bella amicizia traLamborghini. Tuttavia nel corso dell’ultima diretta del reality la sorella di Elettra è stata squalificata, per via di alcune gravissime frasi contro Marco Bellavia. A consolare prontamente L'articolo proviene da Novella 2000.

PasqualeMarro : #BelenRodriguez trema per Antonino Spinalbese - michela34465001 : RT @pe__1985: Sito GF: 'Antonino Spinalbese è interessato a Giaele De Doná?' Realtà: Lui non fá altro che pensare a Ginevra h24 #gintonic - Ang_Gulino : RT @Ang_Gulino: GIAELE DE DONÀ: 'ANTONINO È QUELLO CHE SI AVVICINA DI PIÙ AL MIO TIPO' Giaele De Donà parla in salotto con Attilio Romita e… - Ang_Gulino : GIAELE DE DONÀ: 'ANTONINO È QUELLO CHE SI AVVICINA DI PIÙ AL MIO TIPO' Giaele De Donà parla in salotto con Attilio… - infoitcultura : I consigli di Antonino Spinalbese - Grande Fratello VIP -