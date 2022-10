AJAX-NAPOLI | NESSUNA SQUADRA ITALIANA COME I PARTENOPEI

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ilnon si ferma più, in Champions League arriva la terza vittoria consecutiva in tre gare disputate; dopo aver battuto Liverpool e Rangers, isovrastano l’alla Johan Cruijff Arena, vincendo la partita con il risultato di 1-6. A segno per il: Raspadori con una bellissima doppietta, Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone, che dopo il primo gol in Champions all’esordio contro il Liverpool, sembra averci preso gusto e soprattutto sembra non volersi fermare. Il risultato parla chiaro, ilall’Arena di Amsterdam ha dominato dall’inizio alla fine della partita, nonostante abbia subito al nono minuto il gol di Kudus. Che l’non stia attraversando un ottimo periodo di forma lo si sapeva, ma la prestazione della...

AD non cambia la linea: 'Sconfitta storica per l'. Ilumilia gli amsterdammers in Champions League' ed evidenzia le parole del tecnico Alfred Schreuder : 'La differenza a livello di ...... sulla squadra di Luciano Spalletti che ieri sera in Champions League ha battuto l'6 - 1 ad Amsterdam. 'Io non farei paragoni con il mio- aggiunge Ferlaino - , il calcio in più di 30 ...Così all’Adnkronos Corrado Ferlaino, presidente del Napoli dei due scudetti del 1987 e del 1990, sulla squadra di Luciano Spalletti che ieri sera in Champions League ha battuto l’Ajax 6-1 ad Amsterdam ...La vittoria del Napoli per 6 a 1 contro l’Ajax legittima il mondo di fede azzurra a scherzare e gioire. È il caso di Francesco Paolantoni e Stefano De Martino. Ajax-Napoli 1-6. Un risultato che ha fat ...