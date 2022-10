Salernitana Vs Verona: probabili formazioni e in tv (Di martedì 4 ottobre 2022) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Momento delicato per entrambe, reduci da una sconfitta e da una classifica che inizia a farsi preoccupante. Salernitana Vs Verona si giocherà domenica 9 ottobre 2022 alle ore 15 presso lo stadio Arechi. Salernitana Vs Verona: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? I granata punteranno sempre sul 3-5-2: Sepe in porta, Bronn, Daniuluc e Lovato in difesa. A centrocampo, Maggiore, Vihlena e Coulibaly, con Candreva e Mazzocchi esterni. In avanti, Dia e Piatek. 3-4-1-2 per gli scaligeri: Montipo’ in porta, Gunter, Hien e Ceccarini in difesa. A centrocampo, Faraoni, Ilic, Tameze e Doig. In avanti, Verdi dietro Lazovic ed Henry. LE probabili formazioni Salernitana(3-5-2): Sepe, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 4 ottobre 2022) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Momento delicato per entrambe, reduci da una sconfitta e da una classifica che inizia a farsi preoccupante.Vssi giocherà domenica 9 ottobre 2022 alle ore 15 presso lo stadio Arechi.Vs: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? I granata punteranno sempre sul 3-5-2: Sepe in porta, Bronn, Daniuluc e Lovato in difesa. A centrocampo, Maggiore, Vihlena e Coulibaly, con Candreva e Mazzocchi esterni. In avanti, Dia e Piatek. 3-4-1-2 per gli scaligeri: Montipo’ in porta, Gunter, Hien e Ceccarini in difesa. A centrocampo, Faraoni, Ilic, Tameze e Doig. In avanti, Verdi dietro Lazovic ed Henry. LE(3-5-2): Sepe, ...

