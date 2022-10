Meghan Markle accusa Kill Bill e Austin Powers di diffondere stereotipi sulle donne asiatiche (Di martedì 4 ottobre 2022) L'ex attrice Meghan Markle, durante il suo podcast, ha accusato Kill Bill e Austin Powers di proporre stereotipi negativi legati alle donne asiatiche. Meghan Markle è di nuovo al centro delle polemiche, ma questa volte le accuse non arrivano dai sostenitori della famiglia reale ma dal mondo del cinema: l'ex attrice ha infatti criticato Kill Bill e Austin Powers per la rappresentazione delle donne asiatiche. Le dichiarazioni, che non sono passate inosservate, sono state fatte durante un episodio del podcast Archetypes. Nella nuova puntata Meghan Markle ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 ottobre 2022) L'ex attrice, durante il suo podcast, hatodi proporrenegativi legati alleè di nuovo al centro delle polemiche, ma questa volte le accuse non arrivano dai sostenitori della famiglia reale ma dal mondo del cinema: l'ex attrice ha infatti criticatoper la rappresentazione delle. Le dichiarazioni, che non sono passate inosservate, sono state fatte durante un episodio del podcast Archetypes. Nella nuova puntata...

