Luna Rossa ancora con ESTECO nella 37ma Coppa America (Di martedì 4 ottobre 2022) ESTECO si aggiunge ai tanti brand che accompagneranno Luna Rossa Prada Pirelli Team nella caccia della 37ma America’s Cup. L’azienda triestina ha scalato il mercato delle software house diventandone un punto di riferimento nel mondo. ESTECO sarà al fianco di Luna Rossa per la terza volta e condivide con il team i valori e l’eccellenza del Made in Italy, oltre che la consapevolezza dell’importanza delle nuove soluzioni software nello sviluppo degli AC75: l’importanza della simulazione e del perfezionamento è, infatti, sempre più importante. Il ruolo di ESTECO nella simulazione La partnership permetterà a Luna Rossa di usufruire di VOLTA, l’innovativa piattaforma che ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 4 ottobre 2022)si aggiunge ai tanti brand che accompagnerannoPrada Pirelli Teamcaccia della’s Cup. L’azienda triestina ha scalato il mercato delle software house diventandone un punto di riferimento nel mondo.sarà al fianco diper la terza volta e condivide con il team i valori e l’eccellenza del Made in Italy, oltre che la consapevolezza dell’importanza delle nuove soluzioni software nello sviluppo degli AC75: l’importanza della simulazione e del perfezionamento è, infatti, sempre più importante. Il ruolo disimulazione La partnership permetterà adi usufruire di VOLTA, l’innovativa piattaforma che ...

