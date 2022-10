L'estate in cui imparammo a volare si concluderà con la seconda stagione, rivelata la data di uscita (Di martedì 4 ottobre 2022) L'estate in cui imparammo a volare, la serie drammatica con Katherine Heigl e Sarah Chalke, si concluderà con la seconda stagione L'estate in cui imparammo a volare avrà la sua seconda e ultima stagione. La serie drammatica con Katherine Heigl e Sarah Chalke, creata da Maggie Friedman tornerà con importanti rivelazioni a dicembre, ma non avrà una terza stagione. Secondo quanto riportato nella ultime ore da Deadline, la seconda e ultima stagione della serie sarà composta da 16 episodi. I primi nove episodi approderanno su Netflix il 2 dicembre, mentre la seconda parte, composta da sette episodi, andrà in onda nel 2023. Nella serie basata ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 ottobre 2022) L'in cui, la serie drammatica con Katherine Heigl e Sarah Chalke, sicon laL'in cuiavrà la suae ultima. La serie drammatica con Katherine Heigl e Sarah Chalke, creata da Maggie Friedman tornerà con importanti rivelazioni a dicembre, ma non avrà una terza. Secondo quanto riportato nella ultime ore da Deadline, lae ultimadella serie sarà composta da 16 episodi. I primi nove episodi approderanno su Netflix il 2 dicembre, mentre laparte, composta da sette episodi, andrà in onda nel 2023. Nella serie basata ...

