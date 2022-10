“Le Iene” ritorna lo show con Belen Rodriguez e Teo Mammucari | tra gli ospiti Pio e Amedeo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 4 ottobre 2022) Torna l’imperdibile appuntamento con “Le” da stasera su Italia 1 in onda a partire dalle 21:30, al timone delloBeléne Teo: tra gliPio eed il comico Saverio Raimondo. “Le” stasera al via la nuova edizione: attesi Pio e“Le” stasera al via la nuova edizione: attesi Pio eAnche quest’anno, prevista la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra i servizi della puntata per la prima volta, la conduttrice vestirà anche i panni da inviata, in un servizio sulla dismorfofobia: il disturbo psicologico che nasce dall’eccessiva preoccupazione per difetti fisici, anche immaginari, che porta chi ne soffre a vivere uno stato ...