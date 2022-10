Il papello di Salvini a Meloni | vuole almeno dieci ministeri Sarà una trattativa lunga

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ha un partito sfederato e chiama le riunioni di partito il “Federale”. Matteoha dimezzato voti e promesse. Aveva convocato i dirigenti per indicare i possibili... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

la Repubblica

Al secondo piano della Camera,, un segretario politicamente bollito, chiedeva opinioni a Igor Iezzi. Al sesto piano, Giorgia Meloni si confrontava con il ministro Roberto Cingolani.......del premier dopo l'incontro con i sindacati (che riguardano anche alcuni dei 9 punti del "" ... Durante l'incontro è circolato anche il lancio di agenzia in cuiavverte che il mancato voto ... Matteo Salvini: il leader della Lega con l'ammirazione per Putin - la Repubblica Convoca il federale ma non fa i nomi dei ministri. Il segretario pronto a chiedere: Interno, Affari Regionali, Infrastrutture, Agricoltura, Disabilità, Sanità, Giustizia.