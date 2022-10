qui_finanza : Governo, “lodo Meloni”: l’escamotage per escludere Salvini - IleanaSciarra : RT @La7tv: #coffeebreak @IleanaSciarra 'Il 'lodo Meloni' riguarderebbe anche Centinaio, Terzi Santagata o Siniscalco' - La7tv : #coffeebreak @IleanaSciarra 'Il 'lodo Meloni' riguarderebbe anche Centinaio, Terzi Santagata o Siniscalco' - Ruspa491 : @matteosalvinimi Già, ricordo quando eravate al governo, che avete firmato ogni porcheria di Berlusconi, le rogator… - tstsfn68 : L’ultimo governo di destra è stato il Berlusconi IV, FI+Lega+AN, Meloni ministro. Cominciato con la riforma Gelmini… -

, "Meloni". E' quanto ricostruisce oggi il Corriere della Sera spiegando che se anche l'idea potrebbe non essere arrivata direttamente dalla leader in pectore, lei - al lavoro ormai da ...Vertice con Berlusconi sul nuovoBossi, il ritorno del Senatur: fonda il "Comitato Nord" nella Lega per rilanciare il progetto autonomista Meloni, il "" per scegliere i ministri. La ...E’ quanto ricostruisce oggi il Corriere della Sera spiegando che se anche l’idea potrebbe non essere arrivata direttamente dalla leader in pectore, lei – al lavoro ormai da giorni sulla squadra di ...Ufficialmente da Fratelli d'Italia non arriva nulla. Anche il senatore Ignazio La Russa, sempre generoso con i microfoni di Affaritaliani.it, ringrazia ma si trincera dietro un cordiale "In questa fas ...