Cristiana Capotondi | “Io e Andrea Pezzi separati” E annuncia la nascita di Anna

(Di martedì 4 ottobre 2022) Con un doppio sorprendente annuncio,rivela di essersi separata dal compagno di una vitae di essere diventata mamma per la prima volta con un altro uomo. L’attrice, attraverso una dichiarazione rilasciata all’Ansa, comunica ladella figliaavvenuta lo scorso 16 settembre, notizia però mantenuta nel riserbo più assoluto fino a ora. E spiega come, nonostante la coppia si sia divisa lo scorso anno, la presenza dell’exsia stata fondamentale nella delicata fase della gravidanza: “Rimane forte il nostro affetto”.: ladie l’addio aLa vita di...

GiusCandela : Cristiana Capotondi, io e Andrea Pezzi separati ma vicini (ANSA) - ROMA, 04 OTT - Cristiana Capotondi rivela, 'io e… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Cristiana Capotondi ha annunciato all’Ansa la fine della storia con il compagno Andrea Pezzi: “Siamo separati da più di un ann… - SaraMemm : RT @GiusCandela: Cristiana Capotondi, io e Andrea Pezzi separati ma vicini (ANSA) - ROMA, 04 OTT - Cristiana Capotondi rivela, 'io e Andrea… - IMBURBE_RITO : RT @Corriere: Cristiana Capotondi: «È nata mia figlia ma non è di Andrea Pezzi, con lui ci siamo lasciati» - FabioTraversa : RT @GiusCandela: Cristiana Capotondi, io e Andrea Pezzi separati ma vicini (ANSA) - ROMA, 04 OTT - Cristiana Capotondi rivela, 'io e Andrea… -

, la nascita della figlia e l'addio ad Andrea Pezziha quindi fatto chiarezza: 'Anna è nata venerdì 16 settembre. La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi ...... che ha commentato: "Mi ha chiesto di starle vicina durante la gravidanza, ha la mia stima"e Andrea Pezzi non stanno più insieme e la figlia che ha avuto l'attrice non è dell'ex ...Cristiana Capotondi è diventata mamma. Lo scorso 16 settembre l'attrice ha dato il benvenuto ad Anna, ma ha dovuto salutare la lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi. I due, tuttavia, rimarranno ...Cristiana Capotondi ha annunciato all’Ansa la fine della storia con il compagno Andrea Pezzi: “Siamo separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia ...