Cosa hanno da insegnarci i più giovani sul caso Marco Bellavia (e sulla salute mentale) (Di martedì 4 ottobre 2022) Che siano stati i più giovani - ovvero Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan - a supportare Marco Bellavia nelle difficoltà... Leggi su europa.today (Di martedì 4 ottobre 2022) Che siano stati i più- ovvero Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan - a supportarenelle difficoltà...

Link4Universe : Cosa abbiamo a fare persone che hanno passato la vita a studiare e specializzarsi in relazioni internazionali, stor… - davcarretta : Passato il fine settimana, non sanno ancora cosa hanno annesso. - mttslv : Una cosa che trovo estremamente divertente è il proliferare di nuovi media che si autoproclamano per i giovani, le… - Janecos15 : A me non è piaciuto come hanno gestito la cosa. Marco non è uscito per colpa di Ginevra, ma di quelli che gli hanno… - LobyArt : RT @Ausi1983: @ElisaDospina @Simo_Ventura Gegia e Ciacci erano da squalifica tanto quanto Ginevra Lamborghini. Fra l'altro Gegia e Ciacci s… -