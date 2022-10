che ce frega del divorzio, noi c'avemo totti gol! serata magica per il capitano che torna in campo (Di martedì 4 ottobre 2022) https://www.corrieredellosport.it/video/calcio/serie - a/roma/2022/10/03 - 97954229/totti strepitoso segna dalla distanza con un destro potentissimo Gianluca Lengua per 'il Messaggero' totti calcio a 8 Francesco ... Leggi su dagospia (Di martedì 4 ottobre 2022) https://www.corrieredellosport.it/video/calcio/serie - a/roma/2022/10/03 - 97954229/strepitoso segna dalla distanza con un destro potentissimo Gianluca Lengua per 'il Messaggero'calcio a 8 Francesco ...

Rinaldi_euro : Che gli frega tanto la Germania ha varato un sostegno da 200 Mld!Piano Ue su prezzi energia slitta a dopo vertice d… - AlexBazzaro : Virostar non candidate, in crisi da mancanza di ospitata in tv, che provano in tutti i modi a parlare di un argomen… - ah1818955 : RT @confundustria: #Firenze si chiamava Sebastian aveva 26 anni e faceva il Rider. Ieri per rispettare i frenetici tempi di consegna si é… - LuceDiamante3 : @GFVIP_Official Charlie :“ io gli voglio bene” - parla con i muri - non ti voglio sentire - hai rotto il cazzo… - uaissimo : RT @Superdrit1: Vedo che con le bollette triplicate della tutela dei fragili non frega più un cazzo a nessuno. Quella andava bene solo come… -