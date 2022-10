ATP Firenze 2022: assegnate a Luca Nardi, Francesco Passaro e Francesco Maestrelli le wild card (Di martedì 4 ottobre 2022) Firenze ospiterà un torneo ATP 250 dal 10 al 16 ottobre. Sui campi in Green Set di Palazzo Wanny si sfideranno alcuni dei migliori giocatori al mondo, con una massiccia presenza dei campioni azzurri al via dell’evento. Arrivata oggi anche l’ufficialità dell’assegnazione delle tre wild card. L’organizzazione ha deciso di puntare fortemente sulla gioventù italiana nelle proprie scelte ed ecco che le tre wild card sono andata a tre giocatori nati dopo il 2000: Francesco Passaro, 2001, 21 anni; Francesco Maestrelli, 2002, 19 anni e Luca Nardi, 2003, 19 anni. I tre giocatori sopracitati faranno dunque parte del main draw del torneo fiorentino. Potranno partire invece dalle ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022)ospiterà un torneo ATP 250 dal 10 al 16 ottobre. Sui campi in Green Set di Palazzo Wanny si sfideranno alcuni dei migliori giocatori al mondo, con una massiccia presenza dei campioni azzurri al via dell’evento. Arrivata oggi anche l’ufficialità dell’assegnazione delle tre. L’organizzazione ha deciso di puntare fortemente sulla gioventù italiana nelle proprie scelte ed ecco che le tresono andata a tre giocatori nati dopo il 2000:, 2001, 21 anni;, 2002, 19 anni e, 2003, 19 anni. I tre giocatori sopracitati faranno dunque parte del main draw del torneo fiorentino. Potranno partire invece dalle ...

