Antonino Spadaccino, ve lo ricordate ad “Amici”? Ecco come è diventato oggi (Di martedì 4 ottobre 2022) In molti lo ricorderanno tra i banchi di Amici, un po’ impacciato e timido ma con il suo obiettivo fisso di fronte a lui: quello di fare della sua passiona anche il suo lavoro. Antonino Spadaccino, infatti, si avvicina alla musica fin da giovanissimo, prima come autodidatta e poi partecipando anche a qualche concorso canoro. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 4 ottobre 2022) In molti lo ricorderanno tra i banchi di, un po’ impacciato e timido ma con il suo obiettivo fisso di fronte a lui: quello di fare della sua passiona anche il suo lavoro., infatti, si avvicina alla musica fin da giovanissimo, primaautodidatta e poi partecipando anche a qualche concorso canoro. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

taleequaleshow : Antonino Spadaccino interpreta il brano 'T'innamorerai' di Marco Masini e vince la prima puntata di #taleequaleshow… - taleequaleshow : Vince la prima puntata Antonino Spadaccino! ?? Siete d’accordo? ??? Ci vediamo venerdì prossimo con una nuova entusia… - glen_da88 : Volevo dire ad alfonso che nikita non si butterá su nessun letto maschile per far si che lui le dia corda. Non si c… - FedalmaB : RT @taleequaleshow: Vince la prima puntata Antonino Spadaccino! ?? Siete d’accordo? ??? Ci vediamo venerdì prossimo con una nuova entusiasman… - Sissi_1984 : RT @taleequaleshow: Antonino Spadaccino interpreta il brano 'T'innamorerai' di Marco Masini e vince la prima puntata di #taleequaleshow ?? Q… -