Traffico Roma del 02-10-2022 ore 14 | 30

(Di domenica 2 ottobre 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione domenica pomeriggio con code sulla Pontina in prossimità di un cantiere Tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima direzione Pomezia e poi incidente con rallentamenti fuori sulla Cassia bis nei pressi di Campagnano procedendo verso la capitale file per incidente anche in città in circonvallazione Aurelia nei pressi di via Giuseppe Palombini serie all’Olimpico con Lazio Spezia possibili rallentamenti nella zona adiacente lo stadio Al termine dell’incontro a Ostia Antica invece in programma il palio d’autunnodalle 15 alle 18 Viale deignoli sarà chiusa al transito tra via del Castello e via Pericle Ducati deviat e di conseguenza le linee bus di zona è una manifestazione a sostegno del Ucraina in programma dalle 17 alle 19 in Piazza Madonna di Loreto nei pressi di piazza Venezia possibili ...

VIABILITÀ DEL 2 OTTOBRE 2022 ORE 12.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL ASCOLTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIORALLENTATO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALTEZZA GALLERIA APPIA ALTRI DISAGI CON CODE A TRATTI IN USCITA SULLA CASSIA BIS DAL RACCORDO FINO A VIA DI SANTA CORNELIA Poi INCOLONNAMENTI ......NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DEI CONSUETI LAVORI ALTEZZA SPINACETO SEMPRE PER CANTIERI ATTIVI ALTRE CODE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TORRICOLA E VIA ANDREA MILLEVOI POI CODE PERSULLA