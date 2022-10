Santambrogio | Oltre 1 000 aumenti Al governo chiediamo aiuti

(Di domenica 2 ottobre 2022) Giorgio, amministratore delegato del gruppo della grande distribuzione organizzata, che ha chiuso il 2021 con un fatturato complessivo di 11,95 miliardi di euro e una quota di mercato del 7,8%, non riesce a nascondere la preoccupazione: l’aumento dei prezzi è sempre più drammatico per tutta la filiera della Gdo. E le previsioni per il futuro sono tutt’altro che rosee Segui su affaritaliani.it

... 'Rincari al 20% per la gdo, dovremo aumentare ancora i prezzi' ' Come gruppo VéGé abbiamo ricevuto1.100 aumenti di listino dall'inizio dell'anno'. Giorgio, amministratore ...A spingere il caro prezzi,all'energia, è soprattutto l'aumento del costo degli alimenti : il ... come ci spiega in questa intervista Giorgio, amministratore delegato del Gruppo ... Santambrogio (VéGé): Supermercati al collasso, ci saranno altri aumenti “ Come gruppo VéGé abbiamo ricevuto oltre 1.100 aumenti di listino dall’inizio dell’anno”. Giorgio Santambrogio, amministratore delegato del gruppo della grande distribuzione organizzata, che ha chius ...Secondo l’Istat il carrello della spesa è cresciuto a settembre dell’11,1%, mai così in alto dal 1983. Moderna distribuzione sempre più in affanno ...