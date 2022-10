Lega in fibrillazione, Bossi fonda il 'comitato del nord' (Di domenica 2 ottobre 2022) - Una corrente organizzata dentro il partito con l'obiettivo di 'rilanciare la spinta autonomista'. I delusi da Salvini sono soprattutto in Lombardia e ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 2 ottobre 2022) - Una corrente organizzata dentro il partito con l'obiettivo di 'rilanciare la spinta autonomista'. I delusi da Salvini sono soprattutto in Lombardia e ...

ossoropul : Io questa comoda maggioranza di centrodestra non la vedo. La maggioranza al Senato è 104, e il cdx ha 115 seggi. È… - cassiamancini : @SimoneBonzanini Si sentono già voci di dissenso, ma non credo farebbe comodo alla Meloni se la Lega entrasse in fi… - RobertaLegale : @matteosalvinimi Che tonfo bestiale per la Lega. Ha scontato il suo continuo 'scostamento' dalla linea della coaliz… - chicokina : @matteosalvinimi ?? ma davvero? se la Lega non fosse andata ala governo io adesso starei dormendo tranquilla, invece… -