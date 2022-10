Lazio-Spezia oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di domenica 2 ottobre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Lazio-Spezia, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico scontro importante per le due squadre e i rispettivi obiettivi di classifica, visto che entrambe hanno vinto prima della sosta e arrivano con serenità a questo appuntamento. Chi riuscirà a vincere? L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 12:30 di domenica 2 ottobre, con la partita che sarà visibile in tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn, compresa Zona Dazn disponibile su satellite previa attivazione della relativa offerta. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido per l’ottava giornata di. All’Olimpico scontro importante per le due squadre e i rispettivi obiettivi di classifica, visto che entrambe hanno vinto prima della sosta e arrivano con serenità a questo appuntamento. Chi riuscirà a vincere? L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 12:30 di domenica 2 ottobre, con la partita che sarà visibile in tv su Sky Sport, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Dazn, compresa Zona Dazn disponibile su satellite previa attivazione della relativa offerta. SportFace.

periodicodaily : Lazio vs Spezia: probabili formazioni e in tv #seriea #2ottobre #laziospezia - pasqualinipatri : TMW | Lazio, oltre 40 mila all’Olimpico per lo Spezia. Luis Alberto spera nell’occasione - FootballLIVEH11 : RT @Deportes90: #Lazio #Spezia #SerieA #live Lazio Vs Spezia #Livestream Link - Deportes90 : #Lazio #Spezia #SerieA #live Lazio Vs Spezia #Livestream Link - laziopress : TMW | Lazio, oltre 40 mila all’Olimpico per lo Spezia. Luis Alberto spera nell’occasione -