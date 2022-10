Juventus-Bologna | buone notizie per Allegri | Alex Sandro | Rabiot e Locatelli tra i convocati

(Di domenica 2 ottobre 2022) La lista dei giocatorida Massimilianoper, valida per l’ottava giornata della Serie A 2022/2023. Confermate ledall’infermeria, visto che i bianconeri possono contare sui ritorni di, Adriene Manueltra i giocatori a disposizione per la sfida con i felsinei, delicato appuntamento per provare a ripartire dopo un inizio di stagione davvero molto negativo. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo,, Gatti, Bonucci, Rugani Centrocampisti:, McKennie, Cuadrado, Miretti,, Paredes, Fagioli. Attaccanti: Vlahovic, Milik, ...

juventusfc : Alle 14:00 Mister Allegri presenta la sfida con il Bologna ?? Conferenza LIVE su Juventus TV ?? - juventusfc : ?? Allegri: «Le critiche sono normali, ma conta solo il campo: ricominciamo a vincere dalla partita con il Bologna.… - Gazzetta_it : Cambiaso, oggi contro e domani no: il progetto Juve su di lui. E sulle fasce #JuveBologna #calciomercato - rn3pzc5Vx3NLUzf : RT @DiMarzio: La probabile formazione della @juventusfc contro il @Bolognafc1909: #Allegri ritrova #Milik e #Cuadrado - ZonaBianconeri : RT @BiancoNero1905: I convocati per il Bologna #Juve #ForzaJuve -

TORINO - Lachiuderà il programma dell'ottava giornata di campionato ospitando il(ore 20:45). L'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri ha ufficializzato la lista dei convocati per la ...... Napoli* punti 20, Atalanta e Milan* 17, Udinese e Roma* 16, Lazio 14, Inter* 12,10, Torino* 10, Fiorentina 9, Sassuolo 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli* 7, Lecce 6,6, Verona 5, ...La lista dei giocatori convocati da Massimiliano Allegri per Juventus-Bologna, valida per l'ottava giornata della Serie A 2022/2023: ci sono Sandro, Locatelli e Rabiot ...E dunque si riparte dopo la sosta per le Nazionali e, quel che è peggio, la batosta in campionato contro il Monza. Che ancora riecheggia in termini di contraccolpi nel morale e risvolti arbitrali/giud ...