Fu salvato da Maradona Dalla favola all' arresto - Cronaca - quotidiano net

(Di domenica 2 ottobre 2022)

Per lui venne organizzata la storica partitella con la leggenda del Napoli. Operato da bimbo grazie ai soldi raccolti, ora è ai domiciliari in ...Sempre lui fu ospite di Maria De Filippi nel programma 'C'è posta per te' di Canale 5 dove raccontò di essere stato '' da Diego Armando, che potè ringraziare di persona: il Pibe de ... Fu salvato da Maradona Dalla favola all’arresto Per lui venne organizzata la storica partitella con la leggenda del Napoli. Operato da bimbo grazie ai soldi raccolti, ora è ai domiciliari in Romagna ...Gli onori della cronaca se li era guadagnati quando aveva appena un anno nel lontano 1985. Merito di Diego Armando Maradona che portò il Napoli su un campetto ...