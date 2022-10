Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi, il primo arbitro donna ad arbitrare in Serie A (Di domenica 2 ottobre 2022) Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna a dirigere una partita di Serie A. Domenica 2 ottobre 2022 alle ore 15 arbitrerà la sfida Sassuolo-Salernitana al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ma conosciamola meglio. Maria Sole nasce a Livorno il 20 novembre 1990 da genitori di origine pugliese, ha una laurea triennale in Scienze politiche e Relazioni Internazionali conseguita all’Università di Pisa e una laurea magistrale in Sociologia all’Università di Firenze. Attualmente è ricercatrice alla Fondazione Adapt (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali) e contemporaneamente dottoranda all’Università di Bergamo. Affiliata alla sezione di Livorno, ... Leggi su tpi (Di domenica 2 ottobre 2022)sarà ila dirigere una partita diA. Domenica 2 ottobre 2022 alle ore 15 arbitrerà la sfida Sassuolo-Salernitana al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ma conosciamola meglio.nasce a Livorno il 20 novembre 1990 da genitori di origine pugliese, ha una laurea triennale in Scienze politiche e Relazioni Internazionali conseguita all’Università di Pisa e una laurea magistrale in Sociologia all’Università di Firenze. Attualmente è ricercatrice alla Fondazione Adapt (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali) e contemporaneamente dottoranda all’Università di Bergamo. Affiliata alla sezione di Livorno, ...

AngeloC94443372 : @Maria70221974 @Quellasospesa @stocazzzzzo Maria,scusami a voi chi? A salutarti sono stato io ?? ?? ?? - mrcatalano58 : 'Ché ben sa nulla chi non sa l'amore.' Guido Gozzano 'I colloqui' #AmoreSenzaTempo #CasaLettori @Maria_AnnaPatti… - _HVDP_ : RT @Dulafive: Galeone “Ma che progetto è prendere giocatori di 35 anni (ovvero solamente Di Maria)? Però dovevate prendere Arnautovic, un f… - 87Reartu : RT @Dulafive: Galeone “Ma che progetto è prendere giocatori di 35 anni (ovvero solamente Di Maria)? Però dovevate prendere Arnautovic, un f… - guglielmofavu : Quando mi volto indietro non è mai per cercare le cose che ho perso, contare gli errori che ho fatto, gridare contr… -